Москва, 10 июня, 2016, 05:20 — ИА Регнум. В московских парках с июня по август 2016 года пройдут профориентированные мероприятия для школьников 6−9 классов. Учащиеся смогут посетить тренинги и мастер-классы, чтобы определиться с будущей специальностью в колледжах и в ВУЗах. Об этом заявил на пресс-конференции директор колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 Константин Афонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он пояснил, что профориентационные мероприятия будут организованы в форме квеста. В рамках игры «Человек и его дело» учащиеся смогут пройти тесты, которые помогут им выявить таланты и получить рекомендации для поступления в ВУЗы и колледжи. У каждого школьника будет возможность испытать на практике понравившуюся специальность и окунуться в особую атмосферу ВУЗов. На занятиях учащиеся смогут познакомится ближе с работой врачей, дизайнеров, экономистов, строителей, бизнесменов, сантехников, инженеров, учителей и других специальностей.

«Количество детей должно превысить 2 тысячи, в основном рассчитываем на школьников 6 — 9 классов, которые смогут принять участие в квестах. Пока запланировано 30 мероприятий под девизом «Каждому человеку — свое дело!» Игра будет начинаться в полдень, затем каждые полчаса будет даваться старт следующему потоку участников. Одновременно стартовать в познавательном забеге могут семь команд», — отметил Афонин, добавив, что спросом среди учащихся пользуются технические специальности.

«Ажиотаж охватывает ребят когда речь идет об архитектуре, IT-технологиях, дизайне и сервисе», — подчеркнул он.

Профессиональные каникулы в столице проходят в рамках просветительского проекта «Профессиональная среда», направленный на знакомство школьников с прикладными специальностями. В апреле 2016 года завершился третий сезон проекта. За это время организаторы провели около 850 мероприятий, участие в которых приняли 14 тысяч учеников. На мероприятия были задействованы 42 столичных колледжа — это 70% всех колледжей города.

По словам Афонова, в будущем планируется повысить качество и увеличить количество участников мероприятий.

«Занятия проходили в форме открытых диалогов и тренингов с участием лучших представителей разных специальностей. Чтобы максимально привлечь внимание учащихся, каждая «Среда» демонстрировала лучшие стороны представленной профессиональной сферы. В рамках проекта родители обнаруживали, что навязывали детям выбор специальности. На мастер-классах проекта все пришли к консенсусу», — пояснил Афонов.

В свою очередь, начальник Управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений департамента образования Москвы Жанна Синельникова отметила, что «Профессиональная среда» и «Университетская суббота» — очень крупные, востребованные проекты. «Отрадно, что более 200 тысяч человек посетили мероприятия, в рамках которых мы запустили «Инженерные субботы» на базе технических ВУЗов. На базе военных музеев и воинских частей стартовала «Суббота мужества». Уже второй год подряд работает «Суббота активистов», в этом году проект получил новую площадку — городскую думу, где ребята встречаются с депутатами», — отметила она.

Высоко оценила работу проекта и директор школы №281 Елена Вологина, отметив, что профориентации в школах отводится новая роль. «Современное понимание проекта заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии, а формированию универсальных качеств у ребят, позволяющих осуществить сознательный, самостоятельный профессиональный выбор и быть ответственным за него. Мы не хотим, чтобы школьники напрасно теряли время и средства в поисках своего места. Для этой помощи для них мы используем как внутренние школьные, так и городские ресурсы», — сообщила она.

Напомним, проект «Профессиональная среда» начал свою работу в 2013 году по инициативе департамента образования Москвы. Цель проекта — ознакомить будущих абитуриентов с профессиями, которые можно получить в столичных учебных заведениях. Основной формой проведения проекта выбраны открытые диалоги с успешными представителями разных профессий, мастер-классы и тренинги.