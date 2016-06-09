Брюссель, 10 июня, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против России могут быть продлены в июне еще на полгода несмотря на то, что все большее число стран высказываются за их ослабление, пишет газета Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По ее данным, в Брюсселе склоняются к тому, чтобы продлить действующие ограничения. Так, поддерживающие ослабление санкций страны решили отсрочить рассмотрение своих требований до саммита глав ЕС в декабре.

Издание уточняет, что в настоящее время внимание в Евросозе в большей степени сфокусировано на миграционном кризисе, поэтому те, кто поддерживает отказ от продления санкций, например, Италия, Венгрия, Франция и Греция, удерживаются от давления на другие страны по этому вопросу.

Кроме того, некоторые страны-члены Евросоюза собираются «послать политической сигнал» Москве о том, что политика санкций приближается к «переломному моменту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня верхняя палата французского парламента большинством голосов приняла резолюцию, рекомендующую правительству Франции начать смягчать режима санкций в отношении России. Авторы резолюции призвали вести диалог с руководством Евросоюза о постепенном смягчении санкционного режима в соответствии с ходом выполнения Минских соглашений.