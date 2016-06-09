Вашингтон, 9 июня, 2016, 21:33 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама публично поддержал кандидатуру Хилари Клинтон на президентских выборах, передает Bloomberg.

ИА REGNUM

«Я с ней», — заявил Обама. Клинтон выложила в сеть видео с обращением главы Белого дома почти сразу после того, как оттуда вышел ее формальный конкурент Берни Сандерс. Последний сегодня (9 июня) провел в «Овальном кабинете» встречу с Обамой.

«Я не думаю, что есть кто-то более квалифицированный, чтобы занять этот пост», — отметил Обама в 3-минутном видеоролике. «У нее есть мужество, сострадание и сердце, чтобы получить эту работу», — добавил он.

Обама также поблагодарил другого кандидата демократов — Сандерса за то, что он в своей предвыборной кампании привлек внимание к имущественному расслоению в США. Хотя Сандерс не отказался от продолжения президентской гонки, но по числу голосов Хилари — безоговорочный победитель «праймериз» Демократической партии.

На ноябрьских выборах конкурентом бывшего госсекретаря Хилари Клинтон станет миллиардер-республиканец Дональд Трамп.

Подробно об этом: Обама поддержит Клинтон?