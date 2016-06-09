Осло, 9 июня, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Участие министра рыбного хозяйства скандинавского королевства Пера Сандберга в 21-й конференции министров рыболовства стран Северной Атлантики, которая проходит в Санкт-Петербурге, не следует рассматривать как признак изменения норвежского политического курса в отношении России. Об этом заявили в МИД Норвегии, добавив, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере рыболовства и других областях сохраняется.

Сам Сандберг заявил, что «важно поддерживать хорошие отношения с Россией в том, что касается рыболовства и научного сотрудничества в этой области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 21-й конференции министров рыболовства стран Северной Атлантики участвуют главы рыбных ведомств Канады, Фарерских островов, Гренландии, Исландии, Норвегии, Европейского союза и Российской Федерации.

Напомним, ранее министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде заявил о том, что нет никакого противоречия в том, что в многосторонних отношениях Норвегия придерживается более жесткой линии в отношении России, тогда как для двусторонних отношений предпочитает более мягкий подход. «Мы хотим хороших соседских отношений с Россией», — пояснил он, отметив, что Норвегия по-прежнему остается «предсказуемой, последовательной и открытой» в отношениях с соседней страной. Министр также подчеркнул, что Россия занимает важное место во внешней политике Норвегии, обе страны являются ключевыми сторонами арктического сотрудничества. При этом Бренде отметил, что соседняя страна становится «более решительной и агрессивной», как на востоке, так и в Сирии. По его словам, Россия продолжает дистанцироваться от демократических и либеральных ценностей, а концентрация ее военной силы на севере требует от Норвегии повышенной бдительности.