Воронеж, 9 июня, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Расходная часть бюджета Воронежской области на 2016 год увеличена на 292 млн рублей. Решение приняли депутаты Воронежской областной думы на заседании 9 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

w:User:Zackstarr Высокотехнологичная медицина

Деньги в регион поступили за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 214,5 млн рублей из выделенных средств будет направлено на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. Еще 48,9 млн рублей выделено на реализацию программы «Доступная среда» — обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов. 15,8 млн рублей направят на реализацию мероприятий в рамках содействия добровольному переселению соотечественников. Наконец, еще 4,8 млн рублей регион получил в качестве грантов президента РФ в области культуры и искусства.

Вместе с тем, принято решение о сокращении лимитов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на 77,6 млн рублей. Именно на столько вырос дефицит областного бюджета.

Также депутаты утвердили перераспределение внутри расходной части областного бюджета. Так, увеличены ассигнования на капремонт учреждений общего образования для обеспечения софинансирования из федерального бюджета — на 68,9 млн рублей. За счет резервных средств увеличены на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ гражданам, проживающим и работающим в сельской местности — в сумме 266 млн рублей, 10,4 млн рублей — на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме отдельным категориям граждан (в возрасте 75−80 лет), 30 млн рублей — для финансирования дополнительных 200 проектов территориального общественного самоуправления. Увеличены также ассигнования на финансирование областной адресной инвестиционной программы на 3 млн 195 тыс. рублей и в итоге составляют 1 млрд 399 млн рублей.

Решения по бюджету председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов назвал наиболее значимыми из принятых депутатами на заседании 9 июня.

«Мы приняли закон «Об исполнении бюджета за 2015 год» и одобрили изменения в областной бюджет на 2016 год. Необходимость внесения корректировок связана с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями», — рассказал спикер.

«В частности, в Воронежскую область из федерального бюджета поступило 292,4 млн рублей. Эти целевые средства увеличивают расходную составляющую и будут направлены на развитие ряда отраслей и программ. Так, 214,5 млн рублей пойдет на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи. То есть жители нашей области получат дополнительные возможности в сфере медицинского обслуживания», — пояснил Владимир Нетесов.

«Уже много лет нас волнует проблема доступности различных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья и сегодня мы утвердили дополнительные расходы на программу «Доступная среда» — это почти 49 миллионов», — добавил председатель облдумы.

«Каждый год все больше наших соотечественников хотят вернуться на Родину. Около 16 миллионов будет выделено на эти программы. Кроме этого, ежегодно мы выделяем дополнительные средства на поддержку культуры и искусства. В этом году мы получили 4,8 млн. рублей в качестве грантов президента РФ», — рассказал Владимир Нетесов.

«К сожалению, в бюджете были уменьшены лимиты от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на 77,6 млн рублей. На эту сумму возрос дефицит областного бюджета», — добавил спикер.

«Наконец, перераспределение средств внутри расходной части областного бюджета позволило нам увеличить ассигнования по ряду направлений. В частности, один из актуальных вопросов для развития системы образования — проведение ремонта и строительство новых учреждений общего образования. Для обеспечения софинансирования этих мероприятий из федерального бюджета мы выделили 68,9 млн рублей. Другие корректировки также носят социальный характер и «усиливают позиции» жителей села и пожилых граждан региона. В частности, департамент социальной защиты получит дополнительно 266 млн рублей на представление поддержки льготным категориям сельского населения области по оплате коммунальных услуг и 10 млн рублей на компенсацию расходов по взносам на капремонт жилых домов для граждан в возрасте 75−80 лет. Одним из важных направлений региональной политики является развитие системы территориального общественного самоуправления, поэтому принято решение добавить 30 млн рублей на финансирование 200 проектов нашего населения по благоустройству и улучшению условий жизни на местах. Кроме того, увеличены ассигнования на финансирование областной адресной инвестиционной программы на 3 млн 195 тыс. рублей (составляют 1 млрд 399 млн рублей). Таким образом, у Воронежской области есть все условия для планомерного экономического и социального развития в этом году», — подытожил Владимир Нетесов.