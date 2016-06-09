Минск, 9 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум.

Кадр из мультфильма «Чиполлино» по мотивам сказки итальянского литератора Джанни Родари (Союзмультфильм, 1961 г., реж. Борис Дёжкин)

Решение Витебского райисполкома снести православную часовню в деревне Острейково Вымнянского сельсовета Витебской области не нашло понимания ни у Александра Кравцова, построившего её на своём подворье за свой счёт, ни у его односельчан, ни у белорусской интеллигенции. Ситуацию ИА REGNUM прокомментировал председатель Витебского общественного объединения «Русский дом», писатель Андрей Геращенко:

— Скажу сразу — я вначале даже не поверил, когда узнал, что собираются сносить часовню, которую уже освятили по православному обряду, которую человек построил на свои сбережения у себя во дворе и для себя лично. Место, где он в деревне может помолиться. Место, где отпевали самого близкого ему человека — жену, которая похоронена неподалёку… Не казино, не сарай для самогоноварения, не туалет, мешающий соседям, не сауну для отдыха с девочками или же ларёк с пивом возле школы, а часовню. А потом мы удивляемся, как это взрывали и разрушали храмы? Кто это делал? Вот такие «решатели» и взрывали, и разрушали. Тоже «по закону», разумеется.

Таких часовен у нас на самом деле много и проблема в том, что не решен вопрос их узаконивания, так как само понятие «часовня» нужно всего лишь внести в перечень строений, допустимых для возведения на личном участке. Достаточно привести пример дореволюционных домовых церквей. Но даже если отрешиться от формальной стороны дела, то как можно сносить часовню, лично мне представить сложно. А ещё и милицией, и судом человеку грозят. Всё это красочно показано в мультфильме «Чиполлино», когда чиновник синьор-помидор при «поддержке сотрудников правопорядка» (лимонов) сносит домик дедушки Тыквы.

У нас стало так принято — смачно плюнуть человеку в душу и сказать, что это «по закону». Не буду говорить о том, что подобные поступки часто отражаются на судьбе исполнителей кощунства и членов их семей — они, вероятно, надеются, что их сия чаша минёт. Будет и человеческое осуждение. Ко всему прочему Александр Владимирович Кравцов — председатель «Русской общины», российский соотечественник.