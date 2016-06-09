Ереван, 9 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Развернувшиеся в парламенте Армении дебаты относительно соглашения о формировании с Россией совместной системы противовоздушной обороны стали также причиной резкой критики данного соглашения в обществе страны.

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Критики соглашения отмечают, что путем создания единой системы ПВО Ереван предоставит Москве право контролировать воздушное пространство Армении. А это якобы не только может помешать Армении эффективно противостоять азербайджанской угрозе, но и крайне не нравится Евросоюзу и Ирану. По сути, оппоненты не оспаривают положения соглашения, а критикуют политическое значение и последствия его принятия.

К примеру, известный своей антироссийской позицией журналист Акоп Бадалян в интервью радио «Свобода» так обосновал свою критику: «Азербайджан является угрозой для Армении, а считающаяся нашим союзником страна — Россия считает нашу угрозу своим стратегическим партнером. Здесь формируется серьезное противоречие интересов — Армения и Россия равным образом будут участвовать в устранении угрозы. В нашем случае — угрозы, в случае России — вопрос стратегического и долгосрочного интереса. В таких условиях формирование единой системы ПВО, мягко говоря, проблематично, когда увеличивается степень участия России в деле принятий решений в сфере нашей безопасности».

Соглашение ограничит возможности Армении в будущем, считает депутат от прозападной партии «Наследие» Заруи Постанджян. «Несколько лет назад господин Путин в Гюмри заявил, что Россия никогда не покидала Кавказ. Сейчас это соглашение является одним из их аргументов, чтобы не уходить отсюда. Когда господин Путин говорил, мы никогда не уходили отсюда, он не рассматривал Азербайджан и Армению как территории разных стран. Для него это одна единая территория, которая рассматривается как территория, прилегающая к границам России. Следовательно, он не имеет выгоды или обязательства и желания защищать армян и азербайджанцев», — сказала оппозиционный депутат.

Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, отметил, что командование национальной системой ПВО в любом случае остается за Ереваном. К тому же он отметил, что с принятием соглашения Армения получит большие возможности контроля сопредельного воздушного пространства. «Соглашением мы предоставляем большие возможности наблюдения сопредельного нам пространства, то есть у нас нет пока той возможности, которая предоставляет российская техника. То есть мы получим возможность детального наблюдения сопредельного пространства, что очень важно», — отметил Кочарян.

На эту тему выступал и генсек ОДКБ Николай Бордюжа 8 июня в Ереване на совместной пресс-конференции с секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Геворкяном «Объединение региональных систем ПВО позволит создать противовоздушную оборону на всем пространстве ОДКБ. На данный момент уже существуют совместные российско-белорусская и российско-казахстанская системы ПВО. За созданием подобных региональных систем последует их объединение под единые правила и единые установки над всем пространством ОДКБ», — отметил Бордюжа.

С разъяснением документа 9 июня выступило и Министерство обороны Армении. Оно указывает, речь идет не о единой, а о совместной системе ПВО. Отмечается также, что соглашение предоставляет Армении возможность использования Космических войск МО РФ вплоть до применения ядерного оружия, спутниковой системы и систем контроля. С учетом отсутствия общей границы Армении с Россией в составе объединенной региональной системы отделяется региональная структура ПВО, совместное управление которой осуществляет начальник войск ПВО ВС РА, отмечается в разъяснении. К тому же документ не касается Нагорного Карабаха и, соответственно, его воздушного пространства и сотрудничества вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха.