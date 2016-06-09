Астана, 9 июня, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в Астане завершился громкий судебный процесс по делу о многомиллиардных хищениях в национальной компании «Астана ЭКСПО-2017». Согласно решению председателя Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адилхана Шайхисламова, главный фигурант процесса, бывший председатель правления компании Талгат Ермегияев осужден на 14 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях. Кроме того, суд направил на имя главы государства ходатайство о лишении Ермегияева всех государственных наград.

deita.ru Осужден

«Окончательно назначить наказание Ермегияеву в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях с отбыванием наказания в колонии строго режима. Срок наказания исчислять с 9 июня 2016 года. Меру пресечения в виде домашнего ареста Ермегияеву до вступления приговора изменить на содержание под стражей и взять его под стражу в зале суда. Внести представление президенту РК о лишении Ермегияева государственной награды ордена «Парасат», — зачитал решение суда Адилхан Шайхисламов.

Напомним, Талгат Ермегияев распоряжением президента Казахстана был освобожден от должности председателя правления АО «НК"Астана ЭКСПО-2017» 11 июня прошлого года.

Через несколько дней по решению суда Алматинского района Астаны Ермегияев был взят под домашний арест. Он подозревался в хищении чужого имущества по двум эпизодам по статье 176 часть 4 пункт «б» Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенное неоднократно»). По данной статье предусматривалось наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

По данным антикоррупционной службы, общая сумма хищений в нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» составила 10 миллиардов 200 миллионов тенге (2,04 млрд руб). Вместе с Ермегияевым по данному уголовному делу проходили 23 человека.

Суд по делу о хищениях в «ЭКСПО-2017» начался 4 апреля 2016 года. Накануне был оглашен приговор в отношении 12 подсудимых, которые в ходе процесса заключили процессуальное соглашение с прокурорами. Они полностью признали свою вину по предъявленным обвинениям, раскаялись в содеянном и возместили причиненный ущерб. В их числе бывший руководитель департамента строительства «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурат Усенов. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в присвоении и растрате вверенного чужого имущества и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Его также лишили всех наград и имущества, которого, к слову, оказалось, не так уж и много: два земельных участка, жилой дом в Алма-Атинской области, гараж и подержанная иномарка. При этом на счетах 61-летнего Кажымурата Усенова нашли всего чуть больше 190 тысяч тенге (38 тыс. руб.).

Эту информацию казахстанцы восприняли весьма скептически. Дело в том, что Кажымурат Усенов прославился не только как фигурант уголовного дела «ЭКСПО-2017», но и как отец Максата Усенова, который в начале декабря 2013 года совершил наезд на группу людей, мирно стоявших у кинотеатра в Алма-Ате. В результате ДТП несколько человек пострадали и один погиб. При этом наезд младший Усенов совершил, будучи за рулем БМВ Х6. В январе 2014 года уголовное дело против него было прекращено за примирением сторон. Максат Усенов выплатил штраф в размере 500 тысяч тенге (100 тыс. руб.) и был отпущен на свободу. К слову, после этого жители города неоднократно видели Усенова за рулем, хотя он был лишен водительских прав. 15 ноября 2014 года Максат Усенов совершил повторное ДТП. На сей раз на автомобиле Mercedes он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota RAV4, за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Она получила травму головы. 5 декабря Максат Усенов был лишен прав на дополнительные девять месяцев. После этого скандала в Казахстане появился термин «усеновщина», который означает полную безнаказанность за смерть людей. К слову, по данным казахстанских СМИ, за семьей Усеновых числится пять компаний. Данный факт, а также наличие дорогих автомобилей в автопарке Усенова-младшего дают все основания усомниться в бедности Кажымурата Усенова.

Но вернемся к делу об «ЭКСПО-2017». Главный фигурант Талгат Ермегияев с самого начала судебного процесса отрицал свою вину полностью. В прощальном слове он заявил, что кому-то очень выгодно посадить его.

«Передача мне взяток и совершение хищения ничем не доказаны, размер якобы похищенных сумм и причиненного ущерба определен сомнительными и недостоверными экспертизами. Меня обвиняют в хищении миллиардов тенге — это гигантская сумма, которую просто так не спрятать. Однако, несмотря на все усилия следствия, у меня не обнаружено никаких похищенных денег. В отличие от некоторых подсудимых по этому делу, у меня нет никаких счетов, на которых бы лежали эти деньги от «откатов», у меня нет никаких офшорных компаний, как у сыновей некоторых других подсудимых. В действительности я нахожусь на скамье подсудимых не потому что я получил взятку или совершил хищение — этого не было. Я стал подсудимым, потому что некоторым лицам стало нужно, чтобы я оказался за решеткой. Я находился перед выбором: остаться верным своим принципам или пойти на поводу у той ложной и бесчестной реальности, которую пытается создать антикоррупционная служба. Я мог бы многое заявить в свою защиту, но не буду делать ссылки на документы, которые у меня есть, или рассказывать о платежах, которые имели место и которые я могу подтвердить. Потому что это может навредить моей стране и проекту выставки, в которую я вложил свои душу и силы. Такие последствия для меня, как для гражданина своей страны, не приемлемы», — заявил Ермегияев.

Отметим, что известный казахстанский оппозиционный политик Амиржан Косанов еще в июне 2015 года в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявлял, что дело Ермегияева стало результатом клановой борьбы под прикрытием лозунгов о борьбе с коррупцией.

«Инициаторы очередной волны межклановых разборок могут использовать благородный лозунг борьбы с коррупцией в своих узкогрупповых целях. Тем более что реализация этого лозунга может иметь две цели: облагородить пошатнувшийся имидж действующей власти (мол, смотрите, президент никого не жалеет, даже сына своего бывшего заместителя по правящей партии «Нур Отан» Амангельды Ермегияева!) и в то же время отвлечь внимание общественности от возникающих в стране острых проблем. А их снежный ком все растет и растет», — отметил тогда Косанов.

Напомним, Талгат Ермегияев — сын Амангельды Ермегияева, который является одним из самых известных политиков и бизнесменов Казахстана. С октября 2002 года по март 2004 он исполнял обязанности председателя республиканской политической партии «Отан» (Отчизна). А 12 марта 2004 года стал одним из трех сопредседателей — заместителей председателя партии «Отан» (вместе с Александром Павловым и Жармаханом Туякбаем). Председателем партии был лично Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана.