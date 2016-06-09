Москва, 9 июня, 2016, 15:25 — ИА Регнум. После 2022 года Варшава не намерена продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом», однако это не значит, что Польша отказывается от российского газа. Так как вопрос дальнейших поставок «голубого топлива» из РФ — вопрос сугубо ценовой конъюнктуры, заявил сегодня, 9 июня, директор Фонда энергетического развития, эксперт в области энергетики Сергей Пикин корреспонденту ИА REGNUM.

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«Польские коллеги говорят о том, что после 2022 года они не намерены продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом». То есть не идет речь об отказе потребления российского газа. Идет речь о том, что долгосрочный контракт продлен не будет», — обратил внимание аналитик.

Он также обозначит несколько вариантов, по которым после 2022 года Польша может получать газ. Первый — продолжать покупать его у «Газпрома» через другие системы контрактации. Покупать газ либо по биржевым ценам, либо заключать какие-либо другие контракты. Второй путь заключается в том, что Польша — страна-транзитер:

«Плюс Польша является страной-транзитером. Им в принципе доступен так называемый виртуальный реверс в случае необходимости».

Кроме того, говорит Пикин, поляки, действительно, построили терминал СПГ, способный принимать до пяти миллиардов кубов в год газа. Также у Польши есть контракт с катарцами относительно газа, поставки которого начнутся уже летом текущего, 2016, года.

«Есть наработки с норвержцами. Также идет разговор о том, чтобы построить трубу из Норвегии в сторону Польши. Правда, пока не определен источник финансирования, кто будет за это платить. Так или иначе, есть масса возможностей, которая позволяет диверсифицировать поставки газа. Но это не обозначает то, что российский газ больше поступать не будет, — объяснил директор Фонда энергетического развития, — Я думаю, что это вопрос исключительно ценовой конъюнктуры, насколько цена будет адекватна».

Также эксперт добавил, что Польша, конечно, хотела бы получать газ по тем ценам, которые доступны Германии. Так как в Германии сегодня — наименее низкие цены: «Соответственно, польские товарищи хотят такие же цены. Но Германия потребляет больше 40 млрд российского газа, а Польша — не более 10 млрд. Вот в чем отличие», — заключил Сергей Пикин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша может отказаться от поставок газа «с Востока» уже через шесть лет, потому как власти страны намерены создать новый терминал СПГ Baltic Pipe, который соединит страну и Норвежский шельф.

По словам Наимского, поставки «голубого топлива» через СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод обеспечат стране энергетическую независимость от Востока до 2020 года. Подобные заявления представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры делал уже не раз. Так, ранее он заявлял, что после 2022 года Варшава, скорее всего не будет вновь заключать долгосрочный контракт с российской корпорацией «Газпром».