Астана, 9 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Внук президента Казахстана Айсултан Назарбаев впервые стал отцом. Об этом радостном событии он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

«Друзья, случился лучший день в моей жизни, и этой радостью я хочу поделиться с вами. Вчера ночью моя замечательная супруга родила мне дочь. Ожидание первого ребенка не сравнится по своей волнительности ни с чем на свете. Это чудо, великий дар Всевышнего, за что я очень благодарен», — написал пост Айсултан Назарбаев.

Напомним, у Нурсултана Назарбаева три дочери Дарига, Динара и Алия, три внука Нурали, Алтай и Айсултан, пять внучек — Венера, Дениза, Алиша, Тиара и Алсара, правнучки Лаура и Амира, правнуки Алан и Ануар.

Айсултан Назарбаев является сыном Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Внук президента — выпускник королевской военной академии сухопутных войск Сандхерст в Великобритании. Кроме того, будучи в Англии, играл в молодежном составе английских футбольных клубов «Портсмут» и «Челси», а на родине был в резервном составе клуба «Астана». Вернувшись в Казахстан, некоторое время служил в звании лейтенанта в военной разведке Министерства обороны республики. 31 августа 2013 года женился на Алиме Боранбаевой — дочери известного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева.