Москва, 9 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Российские власти осознают всю сложность ситуации у пенсионеров. Об этом 9 июня в ходе совещания по социальной поддержке граждан заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Повышение пенсий на 4% — это временная мера, чтобы не подстегнуть инфляцию», — сказал Медведев.

По его словам, власти рассматривают возможность индексации пенсий на показатель инфляции: «В целом исхожу из возможности, о чем говорил на социальном форуме в Петербурге, рассмотреть вопрос о том, чтобы проиндексировать пенсии в следующем году на показателе инфляции, то есть, иными словами, вернуться к тому порядку, который у нас действовал до сих пор. Но, естественно, все эти решения должны быть окончательно нами определены, просчитаны с учетом реально сложившейся экономической ситуации».

Медведев пожелал, чтобы «ответственные исполнители по этим государственным программам обратили на их исполнение дополнительное внимание, чтобы не пришлось в конце года заниматься этим в пожарном порядке».

По словам главы правительства, их кассовое исполнение отстает от цифр 2015 года: «Для этого есть объективные причины, связанные с состоянием финансов в регионах».

Напомним, в мае 2016 года в ходе визита в Крым Дмитрий Медведев ответил на претензии местных пенсионеров по поводу низких пенсий и неправильной индексации этих пенсий.

«А ее нигде нет, индексации. Просто нет денег. Найдем деньги — будет индексация. Вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения», — сказал Медведев.

Впоследствии фраза «Денег нет, но вы держитесь» приобрела популярность и стала интернет-мемом.