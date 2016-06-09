Ростов-на-Дону, 9 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Ростовской области за прошедший месяц число пострадавших от укусов клещей увеличилось втрое. Так, по оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, за помощью к медикам обратилось более 4,5 тыс. человек. Для сравнения: 10 мая текущего года было зарегистрировано 1,5 тыс. жертв, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

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Стоит обратить внимание и на то, что в несколько раз возросло число заразившихся Крымской гемморрагической лихорадкой — сейчас болезнь выявлена у 28 человек. В ведомстве также назвали наиболее опасные города и районы Ростовской области. Так, жалуются на засилье опасных кровососов жители Песчанокопского, Семикаракорского, Неклиновского и Сальского районов, а также население Ростова-на-Дону, Таганрога и Шахт.

Между тем, продолжается обработка территорий. Против паразитов обработано уже 9971,38 гектара эпидзначимых участков. Специалисты напоминают о необходимости принятия мер безопасности перед тем, как выехать на природу или отправиться на дачу.

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Число укушенных клещами в Ростовской области достигло 1,5 тыс. человек