Москва, 9 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Для строительства новых дорог в Москве вырубают деревья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин 9 июня в интервью радио «Комсомольская правда».

NSA52 Лесополоса на въезде в Дёмино

«Когда разговор идет о вырубке, если мы вырубаем одно какое-то дерево для транспортного строительства, мы минимум садим два», — сообщил Хуснуллин.

Чиновник пояснил, что посадка новых деревьев осуществляется в том же районе, где были вырублены растения. «Это неизбежная ситуация, и это проблема любого мегаполиса. Везде жители за то, чтобы строить дороги. Если сегодня ставить вопрос, кто за дороги, 80−90% жителей — за дороги», — подчеркнул он.

Напомним, согласно планам мэрии Москвы, в 2019 году закончится строительство Северо-Восточной хорды, которая пройдет от платной дороги Москва — Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МКЖД до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы, что в результате должно разгрузить МКАД и Садовое кольцо. Протяженность хорды составит 26,6 километра.

Один из участков северо-восточной хорды должен пройти через территорию парка Кусково. Жители района Вешняки неоднократно выступали против возможной вырубки части парка.