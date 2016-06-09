Варшава, 9 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Уже седьмой день продолжает лихорадить польско-российскую границу, соединяющую северные воеводства и Калининградскую область. Польская радиостанция RMF уточняет, что автомобильная очередь на границе достигла 6 километров, а, по данным некоторых водителей, за десять часов они продвинулись лишь на 150 метров.

Сообщество автомобилистов Калининграда и области / vk.com Пробка на российско-польской границе

Коллапс на границе связан с несколькими факторами, которые наложились друг на друга. Из-за предстоящего саммита НАТО в Варшаве польские власти усилили проверки въезжающих в республику автомобилей. И в это же время польские таможенники устроили саботаж из-за решения властей ликвидировать Таможенную службу.

Накануне более трёх тысяч таможенников устроили манифестацию в центре Варшавы, дойдя до президентского дворца. Таможенники считают, что идея создания Государственной налоговой администрации, в которую войдёт таможня и, как опасаются его сотрудники, потеряет прежнюю значимость, «вредна для общественных интересов».

«Болезнь пациента не опасна, а ему предлагают ампутацию», — образно выразилась сопредседатель Польского таможенного профсоюза Мария Мругала.

Одновременно с протестами таможенников недовольства выражают и «мрувки» (по-польски — муравьи) — польские контрабандисты и спекулянты подакцизными товарами на границе с Калининградской областью. Многочисленные проверки и длительность ожидания ставят крест на «бизнесе» — перевозке российского бензина и солярки и дальнейшей их перепродаже.

Сразу несколько «мрувок» сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что в среде бензинщиков вовсю идут разговоры о своей акции протеста против чиновничьих дрязг, из-за которых страдает «бизнес». Поляки надеются на поддержку депутатов, которые избирались с этих мест.

По данным статистики, в повятах Варминьско-Мазурского воеводства, граничащего с Калининградской областью, безработица превышает 20%, а кое-где достигает и 30%. Поэтому «бензиновый бизнес» является основным источником дохода среди мужского населения на севере Польши (за год «мрувки» получает доход до 260 млн злотых в год — более 5 млрд. рублей).