Ростов-на-Дону, 9 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Жители Ростовской области просят стереть с лица земли памятник донскому атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны предал Родину и возглавил казачью дивизию СС. Память пособника Гитлера увековечена в середине «нулевых» в станице Еланской, а шолоховская земля, как известно, в 1940-е была обильно полита кровью её казаков-красноармейцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 июня, петицию подписали уже около 1 тыс. человек.

change.org Петиция с требованием снести памятник предателю Краснову

Прототипом для мемориала, который носит название «Донские казаки в борьбе с большевиками», стал Пётр Краснов. Но собственник частного музея, где установлен монумент, надпись убрал. По решению суда.

«В нашей стране, ценою огромных усилий и жертв победившей нацизм, предателю, сотрудничавшему с фашистами, памятника существовать не может, несмотря ни на какие отговорки», — сказано в обращении.

Автор петиции житель Новочеркасска Дмитрий Тимонин обращает внимание ещё и на экспозиции музея, посвящённые «добровольческим казачьим частям, воевавших на стороне германского Вермахта».

«Мы считаем, что само существование подобной экспозиции является оскорблением памяти тех сотен тысяч казаков, которые доблестно сражались в Красной Армии и попыткой обесценить вклад, внесённый казачеством в достижение победы в Великой Отечественной войне», — написал Тимонин.

По его мнению, работа музея недопустима, а главное — опасна, так как выставку посещают подростки, у которых ещё нет сложившегося представления о фашизме и понимания всей низости поступков предателей. Неоднократно с экспозицией знакомились школьники.

«У детей может сложиться ложное представление об истории России и казачества, согласно которому Краснов и казаки, пошедшие за ним, — это настоящие герои, которые на самом деле пытались спасти нашу страну. К чему это может привести, наглядно демонстрирует пример Украины, где молодёжь, считающая бандеровцев и прочих украинских коллаборационистов героями, составляла основную массовку и ударную силу Майдана. Нельзя допустить формирования таких представлений у нашей молодёжи», — считает автор.

Отметим, что в мае текущего года стало известно о проверке законности работы мемориального комплекса. Надзорные органы должны заняться этим вопросом по поручению донского губернатора Василия Голубева. Неоднократно требовали снести памятник местная прокуратура и представители КПРФ.