Москва, 9 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Строители моста через Керченский пролив приступили к сборке и монтажу первого пролетного строения на опоры автодорожного моста. Всего их будет 287 для автомобильной и 306 для железной дороги, сообщили в Росавтодоре.

most.life Монтаж пролетов моста через Керченский пролив

Сейчас начался монтаж пролетов автодорожного моста на сухопутных участках — в районе озера и косы Тузла. В ближайшие дни строители начнут аналогичные работы на острове Тузла.

«Пролет автодорожного моста — от опоры до опоры — это четыре главные балки, соединенные поперечными балками, консолями, другими горизонтальными связями, а также домкратные балки непосредственно между опорами и пролетным строением. Общий вес такой конструкции — около 160 тонн, — рассказал главный инженер мостоотряда Олег Роменский. — Когда пролетное строение будет полностью собрано на временных опорах, останется только опустить его на опоры моста».

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На такую работу у строителей уйдет около месяца, после чего на этом участке можно будет приступать к укладке на готовый пролет плит проезжей части и дальше — формированию автодорожного полотна.

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Как сообщало ИА REGNUM, Керченский мост возводится одновременно на восьми участках. Для организации строительства основного моста уже построены три технических моста с двух сторон от судоходного Керчь-Еникальского канала. Создана вся необходимая вспомогательная инфраструктура: подъездные пути, складские площадки, бетонные установки, вахтовые городки со стороны Керчи и Тамани.

Отметим, контроль за строительством Керченского моста осуществляет Общественный совет РФ.

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