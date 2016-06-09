Москва, 9 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Стали известны новые подробности о перспективном проекте внедорожника УАЗ-3170, сообщает издание «Дром.ру».

uincar.ru УАЗ-3170

Ранее сообщалось, что внедорожник УАЗ-3170 получит несущий кузов, полностью независимую подвеску и продольно расположенный двигатель из линейки новых 4-цилиндровых бензиновых моторов, созданных на базе ЗМЗ-406: 2.5-литровый атмосферный (145 л.с.) и 2.5-литровый турбированный (150 и 170 л.с.).

Новые двигатели сначала установят на внедорожник «УАЗ Патриот», а потом эти силовые агрегаты получит и новая модель УАЗ-3170.

Внедорожник УАЗ-3170 получит систему постоянного полного привода с межосевым дифференциалом, модернизированную механическую коробку переключения передач от модели «УАЗ Патриот» или 6-ступенчатую автоматическую КПП зарубежного производства.

Серийное производство нового внедорожника УАЗ-3170 должно начаться в 2020 году при условии запланированного финансирования проекта. Не исключено, что сборка новой модели УАЗ-3170 будет налажена на заводе в Елабуге.

Уже известна предположительная цена нового внедорожника УАЗ-3170. Сейчас его минимальная стоимость составила бы около 1 млн рублей. Внедорожник сейчас стоил бы дороже «Патриота» и «Дастера», но дешевле всех остальных внедорожников, представленных на российском автомобильном рынке.