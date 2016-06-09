Пекин, 9 июня, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Высокоскоростные пассажирские поезда могут безопасно развивать скорость свыше 350 км/ч. К такому заключению пришли специалисты главной железнодорожной корпорации КНР China Railway Corporation (CRC).

powerapple.com Железная дорога в Китае

Сотрудники CRC внимательно обследовали сложные участки высокоскоростной железной дороги, после чего пришли к выводу, что действующее в настоящее время ограничение скорости для пассажирских поездов может быть снято. Отчет комиссии передан в Министерство транспорта КНР, к концу года ограничение в 300 км/ч может быть отменено, пишет «Сина синьвэнь».

Снятие ограничения скорости приведет к увеличению эксплуатационных расходов, однако это позволит решить проблему транспортной загруженности, особенно в период национальных праздников. Окончательное решение о снятии ограничения скорости должны принять чиновники Министерства транспорта.

Ограничение скорости было введено вскоре после первой крупной аварии на высокоскоростной железной дороге, произошедшей 23 июля 2011 г. в пригороде Вэньчжоу. Два высокоскоростных пассажирских поезда столкнулись на эстакаде, в результате чего вагоны, сошедшие с рельс, упали с многометровой высоты в воду. В результате катастрофы погибли 40 человек.

К концу 2015 г. протяженность сети высокоскоростных железных дорог достигла 19 тыс. км, что составляет более 60% от общей протяженности высокоскоростных железных дорог в мире.