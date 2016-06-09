Москва, 9 июня, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Всемирный банк улучшил прогноз падения экономики России в 2016 году с 1,9% до 1,2%. Наконец-то меры экономической политики правительства России нашли свое отражение в оценках иностранных агентов. Что же, наверное, можно ожидать новую премию лучшего банкира ЦБ или министра финансов за столь существенное достижение в управлении экономикой и финансами, заявил завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM прогноз Всемирного банка об улучшении экономики России.

Рубль

«Мировая инновационная экономика может прийти в трепет от новых точек роста экономики России, которая ограничивается, по сути, сельским хозяйством. Проанализировав результаты заседания Экономического совета при президенте РФ, экономисты Всемирного банка пришли к оптимистичному выводу о перспективах роста российской экономики темпами 1,6% в долгосрочной перспективе. А ведь еще в 2000 году темпы роста ВВП превышали 10%, и средний рост за 10 лет составлял порядка 7% в год», — сказал эксперт.

«Экономисты Всемирного банка, так же как и правительство России, ожидают изменений в санкционной политике. Это очень сильный аргумент для пересмотра темпов роста ВВП, пожалуй, даже определяющий, только решение по этим вопросам не в нашей юрисдикции принимаются. Но стать страной с более эффективной экономикой и создать свою финансовую систему — это абсолютно в наших силах. Без этих основополагающих принципов развитие экономики в России будет всегда на два шага отставить от мирового темпа», — считает Ордов.

«Крайне неудачно затянувшийся кризис наложился на выборный период. Нежелание предпринимать рискованные шаги в экономике, менять в предвыборный период команду выливаются в очевидные дискуссии о «торговле суверенитетом». Как известно, суверенитетом мы не торгуем, но остался ли у нас финансовый суверенитет? Почему торговать финансовым суверенитетом менее зазорно? Давайте создадим внутреннюю базу финансовых ресурсов для развития российских компаний. Главное, что они этого давно уже ждут. Дефицит внутреннего финансирования измеряется десятками миллиардов рублей, и никакой бюджетный дефицит не восполнит этот пробел», — высказал свою точку зрения эксперт.

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