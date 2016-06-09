Вашингтон, 9 июня, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Астрофизики впервые смогли наблюдать поглощение струй холодного газа сверхмассивной черной дырой в галактике Abell 2597, сообщается в журнале Nature.

public.nrao.edu Поглощение струй холодного газа сверхмассивной черной дырой в галактике Abell 2597

Струи газа двигаются к точке невозвращения со скоростью равной 1,2 миллиона километров в час.

Ранее считалось, что черные дыры поглощают холодные газы лишь случайно и в относительно небольших количествах.

Это открытие было сделано случайно, при наблюдении за различными эллиптическими галактиками в поисках молодых звезд и облаков газа при помощи радиотелескопа ALMA, способного распознать даже самые холодные частицы пыли и молекулы нейтральных газов.

Ученые обнаружили в галактике Abell 2597, расположенной в созвездии Водолея на расстоянии в миллиард световых лет от Земли, гигантские облака из молекулярного водорода и других холодных газов внутри сферы из раскаленного газа, окружающего ядро Abell 2597.

Поглощающая холодный газ черная дыра сможет в ближайшем будущем поглотить примерно в миллион раз больше водорода, чем весит наше Солнце.

Стоит отметить, черная дыра часть поглощенных газов выбрасывает обратно в виде узких пучков раскаленной плазмы, вырывающихся из неё с околосветовой скоростью.

Ученые считают, что сделанное ими открытие позволит пересмотреть общепринятые представления о характере роста черных дыр и поможет раскрыть механизм образования галактик в первые эпохи жизни Вселенной.