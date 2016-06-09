Токио, 9 июня, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки заявил, что Токио испытывает глубокую тревогу по поводу того, что военные суда России и Китая были замечены в Восточно-Китайском море у островов Сэнкаку (принадлежность этой территории Японии оспаривает Китай), сообщает агентство «Киодо».

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Сайки заявил, что появление вблизи спорных островов военных судов других государств является неприемлемым. Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Китая и передало ему ноту протеста.

Заместитель министра пообещал, что Токио будет в связи со случившимся отдельно разбираться как с Москвой, так и с Пекином. Манёвры, произведённые иностранными судами, будут расследованы.

Отмечается, что правительство Японии приступило к сбору информации в антикризисном центре. Глава японского правительства Синдзо Абэ выдал ведомству распоряжение, чтобы с американскими военнослужащими поддерживался тесный контакт.

Напомним, что после Второй мировой войны острова Сэнкаку находились под контролем Вашингтона и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. Токио утверждает, что занимает острова с 1895 года, а до того времени они никому не принадлежали.

Пекин считает, что острова были включены в состав Китайской империи ещё 600 лет назад, при этом Китай ссылается на данные японских карт 1783 и 1785 годов, где Дяоюйдао обозначены как китайская территория.