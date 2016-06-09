Москва, 9 июня, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин сообщил о том, что Россия обратилась к руководству ООН с просьбой проверить информацию об укреплениях, которые, по поступившим данным, возводит Турция в Сирии, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Чуркин заявил, что есть сведения о возведении на территории Сирии рядом с турецкой границей железобетонных укреплений. Строения возводятся силами Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня с территории Турции более двухсот террористов группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) незаконно перешли сирийско-турецкую границу в районе населённого пункта Бейсун и атаковали позиции правительственных войск Сирии.