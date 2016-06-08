Асунсьон, 9 июня, 2016, 00:48 — ИА Регнум.



Cancillería del Ecuador МЕРКОСУР — 2012. Мендоса, Аргентина

Министр иностранных дел Парагвая Эладио Лоисага предложил продлить мандат на председательство в МЕРКОСУР Уругваю. И отложить временное председательство Венесуэлы в МЕРКОСУР. Причина — внутриполитическая обстановка в Венесуэле и экономический коллапс в этой южноамериканской стране, комментирует Paraguay.com.

Эладио Лоисага также отметил, что позиция МИД Парагвая по поводу ситуации в Венесуэле полностью совпадает с мнением МИД Бразилии. «Эта общность вытекает из заявления МИД Бразилии, где выражена озабоченность по поводу страданий венесуэльского народа из-за нехватки продовольствия, гиперинфляции и проблем с поставкой лекарственных средств. Бразилия тоже выступает за диалог в решении внутренних проблем Венесуэлы и предлагает гуманитарную помощь», сообщает Ultima Hora.

Напомним, что МЕРКОСУР — торгово-экономический союз, общий рынок стран Южной Америки, среди которых Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла и ассоциированные члены: Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу. Начало интеграции было положено в 1985 году. В нынешнем виде блок создан 26 марта 1991 года. В августе 2010 года был утвержден общий Таможенный кодекс.