Минск, 8 июня, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Белоруссии и России необходимо активизировать сотрудничество в сфере образования. Об этом 8 июня в Минске заявил председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович.

president.gov.by Во время пленарного заседания III Форума регионов Белоруссии и России, 8 июня 2016 года

«Как-то получился отрыв. На республиканском — у нас, на федеральном — в Российской Федерации решения все приняты. Подписаны документы. А вот надо сделать так, чтобы школа со школой, университет с университетом работали не как иностранцы. Тогда будет намного проще решать все остальные вопросы социополитического характера», — заявил Мясникович.

Выступая на пленарном заседании III Форума регионов Белоруссии и России, Мясникович констатировал: «Белоруссией и Россией достигнут значительный прогресс в формировании единого гуманитарного пространства, унификации национальных законодательств. Заложен социальный фундамент Союзного государства. Решаются вопросы получения образования, медицинской помощи, трудоустройства, оплаты труда, режима рабочего времени и другие вопросы трудовых отношений».

При этом, как сообщает госинформагентство БелТА, Мясникович констатировал разногласия в правовом режиме. По его мнению, не всегда обеспечивается практическая реализация принятых документов.

«Необходимо продолжить гармонизацию законодательств наших государств в социально-гуманитарной сфере», — отметил Мясникович.

В итоговом документе III Форума регионов Белоруссии и России участники мероприятия констатировали братство народов и необходимость развития интеграции. В документе, в частности, сказано: «Результаты третьего и двух предыдущих форумов подтверждают эффективность выбранной формы взаимодействия регионов Республики Беларусь и Российской Федерации как значимого способа интенсификации сотрудничества между нашими странами, углубления союзнических, социально-экономических, научных, научно-технических, образовательных и культурно-гуманитарных связей. Внимание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и президента Российской Федерации Владимира Путина к форумам регионов придает этой двусторонней площадке особый статус и повышает степень ответственности его участников за выполнение принятых решений и рекомендаций».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии последовательно проводят политику «белорусизации», предполагающую ревизию официальной историографии. Так, к юбилею Отечественной войны 1812 года Академия наук Белоруссии заявила, что данная война не является для белорусов Отечественной.

По мнению экспертов, искусственное обособление научного и образовательного пространства постсоветской республики способствует развитию русофобии и шовинизма, что негативно сказывается на межгосударственных отношениях и способствует повторению украинского сценария деградации.