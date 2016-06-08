Минск, 8 июня, 2016, 22:12 — ИА Регнум.

kremlin.ru Во время посещения выставки «Белагро-2016». 8 июня 2016 года

«Надо не конкурировать друг с другом, а, наоборот, объединять ресурсы, чтобы соперничать с зарубежными корпорациями внутри союза, а затем потеснить их и на внешних рынках», — заявил 8 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании III Форума регионов Белоруссии и России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лукашенко отметил: «Снятие барьеров, формирование единой промышленной политики и единого рынка — в наших общих интересах».

Он отметил также, что конкурировать следует с производителями из-за пределов Союзного государства и к ним применять защитные меры, но не к российским или белорусским. Лукашенко отметил, что попытки выжить в кризис поодиночке не являются хорошим решением.

«Но нам-то — Белоруссии и России, друг друга бояться нечего, — сказал он. — Мы вообще-то взаимодополняющие по многим-многим позициям, если не по всем».

«В условиях вот этих проблем и сложностей — давайте вместе», — сказал Лукашенко, сославшись на Владимира Путина.

Лукашенко призвал снять ограничения во взаимной торговле, прозрачно намекая на «изъятия и ограничения» в торговле углеводородами. Президент России внимательно выслушал руководителя Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся 8 июня в Минске белорусско-российских переговоров на высшем уровне по газовой проблематике председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков сообщил, что компромисса сторонам достичь не удалось. Глава Минэнерго РФ Александр Новак также заявил об отсутствии решения проблемы, напомнив о действующем контракте по поставкам газа в Белоруссию. До этого вопрос «изъятий и ограничений» во взаимной торговле стран ЕАЭС обсуждался в Астане.