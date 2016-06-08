Минск, 8 июня, 2016, 21:24 — ИА Регнум.



kremlin.ru Александр Лукашенко

«Совместными усилиями нам необходимо выработать идеологию защиты и укрепления нашего интеграционного объединения, которое по праву является самым продвинутым на постсоветском пространстве, и не только на постсоветском», — заявил 8 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня на пленарном заседании III Форума регионов Белоруссии и России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам президента Белоруссии, создать новую идеологию важно «ещё и потому, что у нас есть опыт жизни в одном государстве». При этом Лукашенко отметил: «Слава богу, россияне и белорусы его не совсем утратили».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно признавал, что государственную идеологию в Белоруссии создать не удалось. При этом он признавал также, что «идеологическая вертикаль» чиновников успешно осваивает деньги налогоплательщиков.