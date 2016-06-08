Берлин, 8 июня, 2016, 21:14 — ИА Регнум. Тунис, Марокко и Алжир могут не оказаться в списке «надежных стран» правительства Германии, т.к. фракция «Зеленые» собирается голосовать в Бундесрате (представительство земель) против нового закона, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Они входят в правительства 10 из 16 федеральных земель Германии.

Марокко

Чтобы закон прошел, требуется поддержка трех больших земель. Однако во многих из них, где ранее «зеленые» члены правительства присвоили балканским странам статус «надежных», оппозиционная фракция не готова к аналогичному решению в отношении Магриба.

«Я не поддержку (закон) в Бундесрате», — говорит министр экологии Шлезвиг-Гольштейна Роберт Хабек. Скептично настроены «Зеленые» и в Северном Рейне-Вестфалии.

Свою позицию оппозиционные политики обосновывают нарушением прав человека в арабских странах. «Журналисты, блоггеры, женщины и геи в Северной Африке постоянно подвергаются дискриминации», — заявил председатель партии «Союз 90/Зелёные» в Северном Рейне-Вестфалии. Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн выразил свою обеспокоенность в связи с нарушением конституции в странах Магриба.

Т.н. «надежные страны происхождения» — это те, в которых нет угрозы жизни беженцев и нарушения их свобод. Если законопроект провалится, то Германии не удастся депортировать алжирцев, марокканцев и тунисцев на историческую родину.