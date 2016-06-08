Минск, 8 июня, 2016, 20:14 — ИА Регнум.

kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко. Минск, 8 июня 2016 года

«Пока на конкретные решения не вышли», — заявил 8 июня журналистам председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, комментируя итоги переговоров по поставкам российского газа в страну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кобякова, обсуждение состоялось, однако безрезультатно. При этом он отметил, что есть направления «по которым мы будем продолжать диалог». Кто, где и когда его продолжит — председатель правительства Белоруссии не уточнил.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил отсутствие договорённостей по итогам обсуждения вопроса о стоимости поставок газа в Белоруссию. Он отметил, что официальный Минск не признаёт задолженности за фактически потреблённый газ, и аргументы у переговорщиков не изменились.

Говоря о позиции российской стороны, министр напомнил: «У нас с Белоруссией действует контракт».

В итоге очередной раунд переговоров по газовой проблематике завершился ничем. Руководство Белоруссии отказывается погашать долг и не признаёт его как таковой, требуя снижения цены на газ. Правительство России указывает на действующие межправительственные соглашения и основанный на них контракт по поставкам газа. «Газпром» не может взыскать долг и поставляет газ в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят «газовую проблематику». Накануне III Форума регионов Белоруссии и России, 7 июня в Москве прошли переговоры председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с зампредом Совмина Белоруссии Владимиром Семашко — обсуждались «актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере».

Тем временем, «Газпром» через свою дочернюю белорусскую компанию пытается с помощью суда взыскать долги с белорусских госпредприятий, задолжавших за поставки газа на более чем $200 млн. Особенностью ситуации является непризнание правительством Белоруссии долга и стремление сбить цену на российский газ по примеру Украины.