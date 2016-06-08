Москва, 8 июня, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на борьбу с фиктивными разводами депутатов и сенаторов, внес в Госдуму зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев (КПРФ), передает корреспондент 8 июня. Депутаты, члены Совфеда, чиновники всех уровней власти будут обязаны декларировать доходы бывших супругов.

Свадебные кольца

Существующая антикоррупционная мера легко обходится путем фиктивного прекращения брака, отмечает Соловьев. Браки формально расторгаются, однако брачные отношения фактически сохраняются — продолжают совместно проживать, вести совместное хозяйство, при этом незаконно полученное имущество оформляется на «бывшего» супруга (супругу), пояснил депутат.

«Мы посмотрели статистику, в прошлой Думе было всего семь разводов, а сейчас, за 2,5 года после принятия закона о противодействии коррупции, было 102 развода», — добавил Соловьев.