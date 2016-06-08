Москва, 8 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заявила, что правительство России не планирует в ближайшее время разморозку накопительной части пенсии. Об этом Голодец заявила журналистам сегодня, 8 июня.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Планов по «размораживанию» пока нет», — сказала Голодец.

Также вице-премьер заявила, что вопрос постепенного повышения пенсионного возраста также пока не обсуждается.

Голодец уточнила, что вопрос повышения пенсионного возраста не столько политический, сколько экономический и социальный.

«Это вопрос сбалансированности системы. Насколько хватает средств, на такое количество пенсионеров. И это все счетная модель», — пояснила она.

Напомним, на протяжении последних трех лет правительство России вводило мораторий на формирование пенсионных накоплений.

Ранее стало известно, что Минфин предлагает ещё на один год продлить мораторий на формирование накопительной части пенсии. Эта мера позволит сэкономить 400 млрд рублей за счет сокращения трансферта.