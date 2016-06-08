Ереван, 8 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан намерен обратиться в парламент своей страны с предложением последовать примеру Бундестага Германии и признать Геноцид армян. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване.

president.am Президент Чехии Милош Земан в мемориальном комплексе жертв Геноцида армян

По его словам, Геноцид признали многие страны ЕС и не только. «Понимаю боль армянского народа, поскольку чешский народ много страдал от действий нацистской Германии», — заявил Земан.

В свою очередь Саргсян поблагодарил своего чешского коллегу за позицию по данному вопросу, а также, принятую постоянной комиссией Палаты депутатов парламента Чехии по внешним связям, резолюцию, приуроченную к 100-летию Геноцида армян.

Ранее в Праге Земан уже выступал с заявлением о необходимости признания парламентом Чехии Геноцида армян. Накануне визита в Ереван в интервью чешскому изданию «Parlamentni listy» Земан призвал парламент страны воспользоваться примером Бундестага, который признал Геноцид армян в Османской империи. Земан отметил, что этот вопрос обсудит с министром иностранных дел Чехии Любомиром Заоралеком после его возвращения из Армении. Напомнив, что массовое убийство армян в Османской империи признали геноцидом Россия, Германия, Франция, Польша, Словакия, Италия и другие страны Земан заявил: «османцы совершили геноцид в отношении армян».

Сегодня 8 мая Милош Земан посетил также мемориальный комплекс жертв Геноцида армян «Цицернакаберд».