Минск, 8 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Сбежавший за границу из-под подписки о невыезде 25-летний уроженец Гродненской области Эдуард Пальчис экстрадирован с территории России в Белоруссию, где заключён под стражу. Об этом 8 июня проинформировала пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Фото Эдуарда Пальчиса с митинга прозападных сил в Минске

Эдуард был объявлен в международный розыск после того, как в октябре 2015 года решил скрыться от уголовного преследования, сбежав на Украину. В среде провинциальных русофобов он более известен по кличке «Джон Сильвер». Пальчиса задержали в январе, когда он прибыл из Украины в Россию. До последнего времени он содержался в Брянском СИЗО.

Уголовное дело в отношении Эдуарда Пальчиса возбуждено по части 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и части 2 статьи 343 (распространение порнографических материалов) Уголовного кодекса Белоруссии. Следствие ведёт управление Следственного комитета по г. Минску.

«Установлено, что подследственный, являясь администратором сайта www.1863x.com, размещал на нем материалы, содержащие признаки разжигания национальной вражды или розни, а также изображения порнографического содержания. Это подтверждается результатами проведенных экспертиз», — проинформировал белорусский Следком.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Экстремист Кирилл Силивончик — Другая жертва режима

Как сообщало ИА REGNUM, прозападная оппозиция объявила Эдуарда Пальчиса невинной жертвой спецслужб России и Белоруссии. Распространяя материалы русофобского, экстремистского и порнографического характера, «неабыякавы маладзён» привлёк к себе внимание белорусских правоохранителей и психиатров. Во время «Чернобыльского пути» 2016 года представители русофобствующей прозападной оппозиции несли плакаты в поддержку Эдуарда Пальчиса и другого его единомышленника, осуждённого в России по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или публичные призывы к нему») — Кирилла Силивончика.