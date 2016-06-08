Самара, 8 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. 8 июня в Самарском районном суде Самары гособвинитель запросил обвиняемым в вымогательстве 3 млн рублей у местного медицинского олигарха — директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило большие сроки: для Дмитрия Бегуна 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей, для Олега Иванца и Натальи Мироновой (Умяровой) — по восемь лет строгого режима со штрафом каждому — 300 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

volga.news Слева направо:Дмитрий Бегун, Наталья Миронова (Умярова) и Олег Иванец

Напомним, 27 октября 2015 года Сергей Шатило написал заявление в полицию на Дмитрия Бегуна, Наталью Миронову (Умярову) и Олега Иванца. 29 октября 2015 года их задержали. По версии следствия, блогеры пытались получить от владельца и директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило 3 млн рублей за неразглашение якобы компрометирующей его информации — результатах налоговых проверок ООО «Современные медицинские технологии».

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