Москва, 8 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Высокая явка на праймериз «Единой России» в Чувашии — результат использования административного ресурса. Нынешний глава республики Михаил Игнатьев «более авторитарен и склонен к использованию административного ресурса». Об этом заявил сегодня, 8 июня, в пресс-центре ИА REGNUM на заседании экспертного клуба «Регион» директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

Виктор Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный (фрагмент). 1897

«Нынешний глава Чувашии в отличие от предыдущего (первого президента Чувашии, ныне — первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова, ИА REGNUM) более авторитарен и склонен к использованию административного ресурса», — высказал мнение эксперт, комментируя прошедшие в Чувашии праймериз.

Евгений Сучков также отметил, что «был знаком в своё время и с Федоровым, и со всем его аппаратом»: «Могу сказать, что административный ресурс тогда так не использовался, как сейчас. Не говорю о том, хороший Федоров или плохой, но то, что административный ресурс так не работал, как сейчас, это — 100%».

Эксперт полагает, что это может обернуться фальсификациями на сентябрьских выборах. «На предстоящих выборах это может обернуться попыткой фальсификации результатов и тотальным давлением на глав районов с целью обеспечения любыми методами нужного процента голосов за партию», — считает директор Института избирательных технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия на праймериз «Единой России» удивила саму себя. Тихая республика, не привыкшая выделяться и высовываться на политическом поприще, предпочитая место середняков, на этот раз затмила по явке Чечню и Татарию. Эксперты, комментируя прошедшие праймериз, высказывали мнение о тотальном использовании административного ресурса и с иронией предполагали, что на сентябрьских выборах Чувашия замахнётся если не на 100-процентную, то на явку в 99,9%. Напомним, в этом году в Чувашии пройдут выборы в Госдуму и Госсовет.

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Напомним, 8 июня в пресс-центре ИА REGNUM состоялось четвертое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании». В ходе мероприятия участники обсудили итоги предварительного голосования «Единой России», уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность процедуры, динамику интересов региональных элит и внутриэлитные конфликты после праймериз, а также активность политических партий в регионах, проблемное поле, формирование повестки дня.



Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.