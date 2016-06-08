Воронеж, 8 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Введение платного въезда в центр города для Воронежа не является целесообразным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Воронежской гордумы Олег Черкасов.

Manish Prabhune В центре города

«Водить платный въезд в центр города для Воронежа — это моя точка зрения и я думаю, меня поддержат и коллеги, и жители города — нецелесообразно. Возможно, есть смысл вводить ограничения для транзита через центр города, особенно для грузового транспорта. Но город у нас построен таким образом, что транзитчикам даже смысла нет в центр города заезжать», — отметил Олег Черкасов.

Основная проблема, которая влияет на транспортную ситуацию в городе, отметил Олег Черкасов, — отсутствие парковок, прежде всего в центре. Здесь, отметил депутат, есть несколько путей. Один из них — создание так называемых перехватывающих парковок, обязательно бесплатных, в городе либо на подъезде к нему, с обеспечением маршрутов общественного транспорта до центра города. Другой путь — обязательное создание парковочного пространства, причем в центре города, по мнению депутата, это обязательно должны быть либо подземные парковки, либо специально выделенные обособленные территории, а не просто введение платы за парковку на обочине.

«Карманы, подземные парковки, перехватывающие парковки — в нашем плане «Миллионному городу — дороги без пробок» это все есть, это все заложено. Но из-за того, что проект достаточно дорогостоящий, это не одного года решение проблемы. Начинать будем с центральной части города, работы ведутся, изучаем остальные территории города, где это возможно», — добавил депутат.

Ранее комитет по транспорту рекомендовал депутатам Госдумы РФ принять в первом чтении законопроект, согласно которому в города России может быть введен платный въезд. Рассмотрение закона планировалось на 7 июня 2016 года. Однако, как заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, обсуждение законодательной инициативы перенесено на осень.