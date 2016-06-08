Ростов-на-Дону, 8 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Ростовские автовладельцы выступают против возможного введения платы за въезд в крупные города России. Открытое голосование в социальной сети «ВКонтакте» стартовало 8 июня и уже своё отношение к инициативе выразили более 2,5 тыс. горожан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поддержали идею пока 938 (36,7%) человек.

Michael Gil Автомобили на въезде в город

«Галочку» в графе «Не одобряю» поставили 1 тыс. 138 (44,6%) пользователей, ознакомились со статистикой 477 (18,7%) ростовчан, чем проявили неравнодушие к данной теме.

Участники голосования также высказались по поводу вероятного новшества. Так, большинство едино во мнении, что введение платы — это очередной способ «содрать деньги». Но есть и другие комментарии на данную тему.

К примеру, Антон Курилюк считает саму идею хорошей, но с условиями. «Есть нюансы: как быть коммерческому транспорту? (курьеры, службы доставки и прочее). Если бы общественный транспорт в нашем городе работал качественно и бесперебойно, я бы даже и не думал о том, чтобы ездить на машине. Такую инициативу можно поддержать, но только в случае качественной реализации, а не как всегда», — высказался пользователь.

«Подобное реализовано в Лондоне. Жители центра пользуются своим транспортом в пределах центра бесплатно. «Приезжие» платят сбор в зависимости от экологичности своего авто», — привел пример Илья Ревенко.

Александр Битюков отметил, что для отвода глаз благоустроят администрацию и скверик в центре города, на этом всё и закончится.

Напомним, что комитет по транспорту рекомендовал депутатам Госдумы РФ принять в первом чтении законопроект, согласно которому за въезд в российские мегаполисы придется платить мзду. Но в день рассмотрения закона, 7 июня, депутаты и общественники вышли на пикет против законопроекта. Решено было перенести обсуждение законодательной инициативы на осень.