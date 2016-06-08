Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга потребует отмены всей программы платных парковок, на которую уже затрачены немалые бюджетные средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава комиссии Законодательного собрания Петербурга по транспортному комплексу Алексей Палин.

krti.gov.spb.ru Зона платной парковки в Петербурге

Парламентарий считает, что при введении платного въезда в Москве и Петербурге может сложиться абсурдная ситуация. «Мы не можем два раза брать деньги за одну услугу. Либо мы платные парковки расширяем, что мы уже делаем, либо мы платный въезд устраиваем. Платно въезжаешь, а потом еще и платно стоишь?! Даже с юридической точки зрения возникают вопросы. В случае отмены зон платных парковок, кто, простите, будет отвечать за бюджетные средства, потраченные на программу?» — сказал Алексей Палин.

В свою очередь, председатель межрегионального общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Александр Холодов напомнил, что вопрос платного въезда в центр Петербурга обсуждался еще несколько лет назад. Тогда было решено, что это нецелесообразно, так как в Северной столице трудно определить, что именно является центром города как таковым.

«Клянчить деньги с автомобилистов любят все. В Сан-Франциско берут за проезд по мостам, в Техасе — по дорогам, в Хельсинки — за стоянку в центре. Учитывая петербургскую специфику, в теории можно говорить о платных мостах, но на практике это будет перебор, так как всё движение в городе по сути станет платным», — заметил Холодов корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Палин согласен, что определить центр города в Петербурге очень сложно, например, не ясно, стоит ли относить туда Васильевский остров или Петроградскую сторону. Депутат обратил внимание, что обустройство всех прилегающих улиц техническими средствами фиксации, чтобы ловить нарушителей, потребует колоссальных затрат.

«Это безумие. Думаю, что рассмотрение законопроекта для Петербурга закончится ничем. Это просто какой-то чуть ли не фейковый проект, никто не понимает, зачем он нужен, поэтому и перенесли его рассмотрение на осень. Просто набор кем-то баллов по написанию законопроектов», — считает Палин.

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил корреспонденту ИА REGNUM, что в Северной столице уже просчитывают возможные последствия от принятия закона о платном въезде в центр. «Необходимо просчитать всё не только с точки зрения денег, но и с точки зрения организации дорожного движения, понять, к чему это приведет. Сейчас мы делаем расчеты, необходимо услышать мнение абсолютного большинства автомобилистов», — сказал Макаров. Он добавил, что следует прислушаться и к тем петербуржцам, что проживают в центре города, и к экспертному сообществу.

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект «Об организации дорожного движения…», который позволяет региональным и муниципальным властям вводить в регионе платный въезд. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял в СМИ, что документ позволит регионам контролировать, транспорту какого типа можно въезжать в города. Однако, по заявлению депутата «Справедливой России» Михаила Емельянова, обсуждение этой законодательной инициативы перенесено на осень.

Напомним, 7 июня, в день рассмотрения законопроекта, возле здания Госдумы прошла акция протеста. Депутат КПРФ Валерий Рашкин и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов высказались против законодательной инициативы.