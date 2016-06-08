Москва, 8 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Художник-акционист Петр Павленский, обвиняемый в поджоге двери здания ФСБ на Лубянке, приговорен к штрафу в 500 тыс. рублей. Такое решение, как передает НТВ, вынес Мещанский суд Москвы.

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«Назначить подсудимому наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей и освободить», — огласила судья Елена Гудошникова.

Кроме того, суд также обязал художника компенсировать ущерб в 480 тыс. рублей потерпевшей стороне.

Отметим, что прокурор требовал приговорить Павленского к штрафу в размере 1,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акционист Петр Павленский был задержан в Москве за поджог двери здания ФСБ на Лубянке ночью 9 ноября 2015 г. На портале YouTube было опубликовано видео «акции». Павленский подошел к зданию ФСБ, облил входную дверь жидкостью из канистры, затем поднес зажигалку и поджег. После этого мужчина был задержан.

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