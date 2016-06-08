Ростов-на-Дону, 8 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону освободилась должность руководителя муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. Рабочее место стало вакантным после того, как его покинул Евгений Пикин. Чиновника отстранил от должности градоначальник Сергей Горбань, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 8 июня.

ИА REGNUM Подземный переход

Такое кардинальное решение было принято после инспекции подземных пешеходных переходов, состояние которых оставляет желать лучшего. Две подземки, расположенные на проспекте Шолохова у старого автовокзала и стадиона «Олимп-2», а также рядом с заводом «Ростсельмаш» по улице Менжинского, не соответствуют требованиям. Так, один из переходов постоянно подтапливается из-за того, что водооткачивающий насос в дождь не работает, также не работает подъемник для инвалидов. Второму переходу необходим капитальный ремонт.

Отметим, что МСУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений» было создано в 1996 году. Помимо того, что предприятие отвечает за подземные переходы, в ведении находятся мосты, путепроводы, ливневая и дренажная канализации.

О претендентах на освободившуюся должность пока не сообщается.