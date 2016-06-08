Москва, 8 июня, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Москве не рассматривается вопрос введения платного въезда в город, заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы. В ведомстве отметили, что информация о проработке пилотного проекта платного въезда в столицу не соответствует действительности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nickolas Titkov Плата за въезд

«Правительство Москвы не рассматривает вопрос введения платного въезда в город или в отдельные его районы», — сообщили в пресс-службе.

В городе проводятся работы по реализации таких мер регулирования движения, как ввод интеллектуальной транспортной системы, структурирование организации движения и введение платных парковок.

Напомним, осенью 2016 года Госдума РФ рассмотрит законопроект, разрешающий региональным властям вводить платный въезд в города. Ранее в Москве возле здания Госдумы прошла акция протеста против платного въезда в столицу.