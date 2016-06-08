Ереван, 8 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Если будет поднят вопрос о подписании соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Пакистаном, подход Армении будет обусловлен позицией Пакистана по отношению к Армении и вопросам урегулирования карабахского конфликта, заявили в МИД Армении, отвечая на вопрос panarmenian.net об отношении Армении к планам Пакистана присоединиться к ЕАЭС.

.eaeunion.org Флаги стран-членов ЕАЭС

Государственный министр, исполнительный директор Агентства по развитию торговли Пакистана Шейх Мухаммад Мунир 6 июня заявил, что страна в течение года намерена подписать соглашение о зоне свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

«Наше правительство хочет увеличивать количество соглашений о зоне свободной торговли, в частности, мы хотим подписать соглашение с ЕАЭС», — сказал Мунир.

Курьёзность ситуации заключается в том, что Пакистан не признает Армению как независимое государство из-за Карабаха, поддерживая в карабахском конфликте Азербайджан. Так, традиционное объяснение такой позиции из уст пакистанских политиков звучит примерено так: «Пакистан не признаёт Армению, так как та являлась агрессором и Пакистан поддерживает Азербайджан в проблеме Нагорного Карабаха».

В МИД Армении по этому поводу напомнили, что для подписания соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и какой-либо страной нужно согласие всех стран-членов объединения.

Следует отметить, что Пакистан единственная страна в мире, которая не признаёт Республику Армения.