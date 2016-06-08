Москва, 8 июня, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Максимальная сумма, которую среднестатистический житель России может позволить себе потратить на недельный отпуск в 2016 году, — чуть более 23 тыс. рублей (в 2010 году — 18 тыс. 900 рублей). За 6 лет отпускной бюджет граждан вырос всего на 24%, а цены по стране — более чем на 60%. Опережает инфляцию только рост числа граждан, которые не могут позволить себе отдых в этом году: с 2010 года их стало больше на 70%. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

ИА REGNUM Инфляция

В среднем житель России готов выложить за неделю отпуска до 23 тыс. 400 рублей. Женщины экономнее мужчин: свой отпускной бюджет они оценивают в 22 тыс. 600 рублей, мужчины — в 24 тыс. 100 рублей. Запросы молодежи скромнее, чем старшего поколения: 20 тыс. 300 рублей — у людей моложе 24 лет и 24 тыс. 900 рублей— у людей старше 45.

Разница в отпускном бюджете у жителей России, состоящих и не состоящих в браке, минимальна (24 тыс. 100 и 24 тыс. рублей соответственно). У респондентов с детьми и бездетных расходы на отпуск отличаются, но не слишком значительно: 23 тыс. 600 и 24 тыс. 400 рублей.

Экономическая нестабильность в стране сказалась на отпускных планах жителей России. Если в 2010 году число респондентов, которые не могли позволить себе отпуск, составляло 24%, то сегодня об этом говорит 41% опрошенных. Жители регионов — чаще петербуржцев и москвичей: 42%, 39% и 34% соответственно.

Опрос проведен 5−6 апреля 2016 года в 260 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.