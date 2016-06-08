Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Проект обращения губернатору Санкт-Петербурга с просьбой не называть мост на юго-западе города именем Ахмата Кадырова не включают в повестку пленарных заседаний Законодательного собрания «по политическим соображениям». Об этом 8 июня заявил депутат Максим Резник с трибуны городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Законодательное собрание Петербурга

Резник сумел выступить в ходе рассмотрения законопроекта «Единой России» — «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге». По словам оппозиционного депутата, собравшиеся 6 июня на митинг против «моста Кадырова» горожане тоже являются патриотами, но обращение к губернатору по этой теме до сих пор невозможно рассмотреть в стенах парламента, хотя эта проблема волнует петербуржцев. Причина в том, что документ «завис» в юридической службе парламента Петербурга.

«У меня нет претензий к юрслужбе, это профессиональные люди. Юрслужба загружена, но она загружена по политическим соображениям. Потому что все мы с вами понимаем, что написать заключение на проект — это дело десяти минут. Патриотично ли это, проявление ли это любви к городу — не реагировать на желание хотя бы рассмотреть этот вопрос?» — возмутился Резник.

Читайте ранее в этом сюжете: На митинге против «моста Кадырова» его назвали «позором» для Петербурга

В ответ единоросс Виталий Милонов с трибуны заявил, что Россия, дабы оставаться великой нацией, должна воспитывать своих детей как носителей «великой русской традиции любви к родине». Далее он привел слова академика Дмитрия Лихачева. «Только та страна будет жить и останется в веках, которая будет рожать героев. Либеральная сторона не может рожать героев, она в состоянии родить что угодно другое. Посмотрим, кто за будущее России, а кто за то, чтоб она превратилась в тупую, безмозглую колонию, зависимую от другой точки зрения», — сказал Милонов.

В результате за законопроект о патриотическом воспитании проголосовал 31 депутат, он был принят в первом чтении. Документ должен «закрепить правовые и организационные основы патриотического воспитания граждан», разграничить полномочия органов госвласти в сфере патриотического воспитания. Кроме того, при губернаторе будет создан координационный совет по вопросам воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

Как отмечают авторы документа, формирование патриотизма должно затрагивать социально-экономическую, политическую, духовную, правовую и педагогическую сферы.

Напомним, ранее глава городского комитета по культуре Константин Сухенко обратил внимание на малочисленность митинга против «моста Кадырова» на Марсовом поле и заявил, что протесты против появления на карте Санкт-Петербурга моста имени Ахмата Кадырова могут свидетельствовать о проявлениях злобы и бытового национализма.