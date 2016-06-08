Москва, 8 июня, 2016, 10:45 — ИА Регнум. На Солнце с 3 июня нет ни одного пятна, что свидетельствует о начале 11-летнего цикла минимальной солнечной активности, сообщает портал gismeteo.ru.

nasa.gov Солнце

Солнечные пятна представляют собой области выхода сильных магнитных полей в фотосферу Солнца. На солнечном диске они выглядят как темные пятна. Их температура примерно на 1500 кельвинов ниже других участков поверхности Солнца.

Одиннадцатилетний солнечный цикл также называют циклом Швабе-Вольфа. Это цикл солнечной активности, длящийся в среднем около 11 лет. Он отличается быстрым (примерно за 4 года) увеличением числа солнечных пятен и более медленным (около 7 лет) уменьшением их числа.

Спад солнечной активности влечет за собой уменьшение ультрафиолетового солнечного излучения, в результате чего верхние слои атмосферы Земли охлаждаются и разрушаются. Это приведет к накоплению космического мусора вокруг планеты. Гелиосфера сожмется, и межзвездное пространство приблизится к Земле, вследствие чего излучение из глубокого космоса будет достигать нашей планеты с большей интенсивностью.

Из положительных последствий уменьшения солнечной активности можно отметить сокращение магнитных бурь, которые многие жители нашей планеты переносят с трудом.