Самара, 8 июня, 2016, 09:27 — ИА Регнум. «На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась передача строительства футбольного стадиона в поселке Радиоцентр самарскому подрядчику. Президент не возражает, чтобы эта процедура была проведена, но без его резолюции этот вопрос решить нельзя», — заявил на пресс-конференции губернатор Самарской области Николай Меркушкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Drugoigorod.ru Будущий стадион «Самара-Арена»

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Говоря журналистам о встрече с президентом страны, на которой, в том числе, обсуждалась подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, Николай Меркушкин констатировал, что само решение о смене подрядчика строительства стадиона «Самара-Арена» должно пройти через постановление правительства РФ. «Это займет как минимум месяц, — отметил губернатор. — Поэтому, для того чтобы не терять времени, среди субподрядчиков будет выбран генеральный субподрядчик, обладающий всеми полномочиями для проведения работ в полном объеме. Скорее всего, нового генподрядчика выберут из числа местных компаний, которые уже работают на стадионе, так как они досконально знают стройку».

Отметим, что в стенографии встречи Владимира Путина с главой Самарской области 6 июня текущего года, выложенной на сайте Кремля, президент спрашивает: «А как строительство футбольного стадиона идёт?»

«Строительство стадиона [к чемпионату мира] идёт в принципе нормально, — отвечает Николай Меркушкин. — Основа вся есть, сделана, уже начали делать кровлю. Исключительно важно, что параллельно ведутся работы по самому корпусу стадиона: там были определённые проблемы, но сейчас они принципиально решаются, и сомнений каких‑то нет, он будет в декабре 2017 года, как по плану определено, построен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая самарские власти оказались в очередном эпицентре скандала, связанного с фальсификацией документов на строительство стадиона «Самара-Арена» к Чемпионату мира 2018 года. По данным Минспорта РФ, максимальная сумма финансирования работ из федерального бюджета составила 17,8 млрд рублей при первоначальной цене в 13,2 млрд. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей. На этом фоне разгорается другая скандальная история со сменой подрядчика строительства «Самара-Арены» — ПСО «Казань» — при готовности объекта на сегодняшний день в объеме 40%.

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24 мая появилась информация о том, что стоимость стадиона по новому проекту, одобренному Главгосэкспертизой, составляет все-таки 17,3 млрд рублей. Об этом заявил вице-губернатор — министр строительства Самарской области Алексей Гришин. «И снова — обман. Из полученных мной документов видно, что стоимость стадиона превысит 20 млрд рублей», — возразил в Твиттер депутат Госдумы и советник секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова Александр Хинштейн.

В своем интервью Business FM Хинштейн называет конкретные цифры: «Проблема заключается в том, что спроектированный на сегодняшний день стадион Чемпионата мира по футболу в Самаре превышает установленные пределы, определенные поручением президента. Максимальная сумма, которую после всех дополнительных выделений из федерального бюджета сегодня подтвердило Министерство спорта, составляет менее 18 млрд рублей, если быть точнее, то 17,8. А проведенная повторная экспертиза по сделанному проекту показала, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей. Это произошло в силу того, что в проект было заложено большое число избыточных решений. В результате объем площади объекта, строительных работ, строительных материалов превышает установленный лимит на сумму от 4 до 5 млрд рублей. В этой ситуации подрядчик ПЭО «Казань» совершенно справедливо считает себя обманутым, потому что этих денег никто не закладывал, и федеральный бюджет эти деньги, очевидно, тоже выделять не будет, что было определено на прошедшей перед майскими праздниками рабочей группе у Игоря Шувалова».