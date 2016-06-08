Лондон, 8 июня, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Выход Великобритании, которая активно выступала за санкции в отношении России, из Европейского союза сыграет на руку её геополитическому нарративу, а также усложнит для Запада задачу сдерживания игр Москвы, поэтому, несмотря на относительную безучастность Кремля по вопросу членства Соединенного Королевства в ЕС, власти России выступают за выход Лондона из европейского блока (Brexit), пишет Джеймс Никси в статье для Chatham House.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борющийся против выхода Великобритании из ЕС премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, однако, сам давно уже вывел из ЕС свои финансы — в офшоры

Автор отмечает, что, несмотря на все разговоры Кремля о примате суверенитета, руководство России редко стесняется выражать свое мнение относительно внешней политики и геополитической ориентированности других государств, однако по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС Москва продемонстрировала относительную незаинтересованность. Даже когда премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон открыто заявил, что выход из блока станет подарком для Владимира Путина, посольство России в Соединенном Королевстве, которое часто комментирует различные события, подчеркнуло, что этот вопрос не касается России.

По мнению автора, от тех скромных обсуждений, которые ведутся во властных структурах и в «крайне цензурированных» СМИ страны, создается двоякое впечатление относительно позиции Москвы по Брекситу. Одни считают, что в составе ЕС с Великобританией будет проще иметь дело, потому что Брюссель в некоторой степени сводит на нет определенную «якобы имеющую место русофобскую тенденцию», а также с уходом Соединенного Королевства из ЕС произойдет усиление НАТО. Другие полагают, что произойдет наоборот, и НАТО только ослабнет.

Такая какофония взглядов может объясняться, считает автор, рядом причин. Во-первых, по вопросу выхода из ЕС у России нет единого мнения, даже в Кремле, во-вторых, по большому счету Москве безразлично, потому что у страны есть более важные проблемы. В-третьих, такое большое число противоположных взглядов означает эффективное создание путаницы. И, наконец, в Кремле действительно могут считать, что выход из ЕС Великобритании действительно предпочтительнее для Москвы, однако российским властям известны лимиты их влияния в Великобритании, поэтому Москва и не принимает никаких мер для того, чтобы склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Логично предположить, пишет автор, что будь у России шанс, она бы выступила за определенность в ЕС, которую создаст выход Великобритании из ЕС, поскольку он усугубит фрагментацию единства политики ЕС — четче всего проявившуюся по вопросу санкций. Также стоит отметить, что если Великобритания решит входить в состав ЕС, то нужно ожидать, что в блоке начнут нарастать центробежные силы. А подтверждением желания Москвы нарастить разногласие в ЕС является, по мнению автора, якобы имеющая место поддержка Москвы партий евроскептиков в ЕС.

Brexit также подкрепит утверждение, что Россия — европейская страна, тогда как именно США чужды ЕС, или что по меньшей мере Европа должна поддерживать континентальные отношения с Россией, а не рассматривать её как страну на задворках европейского континента.

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