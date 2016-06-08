Вашингтон, 8 июня, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Содержащийся в томатах и арбузах пигмент, называющийся «ликопин», восстанавливает поврежденные заболевениями сосуды и артерии и увеличивает их проходимость, сообщает журнал PLoS ONE.

1nzt.ru Помидоры

В результате эксперимента, проведенного американскими учеными на 36 здоровых людях и 36 пациентах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, одним его участникам давали препарат, содержащий ликопин, а другим — плацебо.

Через некоторое время выяснилось, что и у больных, и у здоровых людей, получавших препарат с ликопином, проходимость кровеносных сосудов увеличилась на 53%.

Кроме того, статистические данные свидетельствуют о том, что люди, в больших количествах употребляющие в пищу помидоры и арбузы, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые сделали вывод, что это обусловлено высоким содержанием ликопина в помидорах и арбузах.