Москва, 8 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Признание германским бундестагом геноцида армян во время Первой мировой войны — это последнее цивилизованное предупреждение той политике, которую сегодня проводит правительство Турции. Такую позицию в эфире программы «Вести.doc» на телеканале «Россия 1» 7 июня озвучил заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк.

Армяне процветающего города собрались по приказу Турецких властей для депортации. Сразу за городом они были убиты. 1915

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«Безусловно, решение бундестага, историческое решение для германского парламента, является сигналом того, что политический класс Германии разочаровался в том, что Эрдоган может измениться и каким-то образом соответствовать тем ожиданиям, которые есть у Европы. Сам проект документа был внесён ещё в 2015 году, и в течение всего этого времени со стороны Турции оказывалось беспрецедентное давление на германских политиков, притом как извне, так и внутри страны», — считает Сергей Железняк.

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По мнению спикера, если бы германские политики сейчас не приняли это решение, они бы потеряли остатки уважения не только со стороны армян, немцев, но и со стороны тех турок, которые в течение многих лет живут в Германии. Железняк напомнил, что автором резолюции является как раз этнический турок.

Он также считает, что теракт 7 июня, который, к сожалению, произошёл в Стамбуле, является подтверждением того, что ситуация в Турции из-за политики, которую проводят турецкие власти, идёт вразнос. «Абсолютно наивно думать, что, если ты прикармливаешь террористов, они будут действовать где угодно, только не в твоей стране», — отметил депутат.

«Турецкое руководство в течение многих лет специально ослабляло руководство вооружённых сил и правоохранительного блока, принципиально не решались вопросы с курдским населением, — добавил Сергей Железняк. — И это всё привело к колоссально взрывоопасной ситуации. То, что германский бундестаг проголосовал за признание геноцида и армянского народа, и многих других народов на территории Османской империи, безусловно, является последним цивилизованным предупреждением той политике, которую проводит нынешнее турецкое правительство».