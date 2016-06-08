Москва, 8 июня, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Россия заинтересована в глубоких отношениях с Турцией, однако не в рамках неоосманской политики государства. В этом случае между странами возникает геополитический конфликт. Об этом в прямом эфире программы «Вести.doc» на телеканале «Россия 1» 7 июня заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

ИА REGNUM Османский халифат

«Турции не хватает представления о том, как она собирается дальше жить. Нам интересно строить достаточно глубокие отношения с Турцией, шаги в эту сторону были сделаны, но возникает вопрос: с какой Турцией нам это интересно делать? Нам это интересно делать с Турцией, которая твёрдо находится в своих границах, проводит светскую политику с турецкими военными и так далее», — отметил политолог.

Сергей Кургинян напомнил и о политике неоосманизма, и об изменении в Конституции, что, по его мнению, означает лишь то, что Турция возвращается к понятию последнего халифата, которое для исламского мира, для турок, имеет огромную силу.

Читайте также: Турция может провести народное голосование о смене Конституции

Эрдоган предложил проверить кровь депутатов бундестага — этнических турок

«Но это означает турецкую экспансию. Тут возникает вопрос в том, что если турецкая политика будет неоосманской, будут восстанавливаться все константы турецкой политики, включая резни, которые будут называться справедливыми или негеноцидными, то это будет Турция, двигающаяся в определённом направлении. Двигаясь в этом направлении, она не может быть ни в Европе, ни иметь диалог с Грецией, и это уже происходит, ни, естественно, быть партнёром России, потому что тут возникает геополитический конфликт. И это не вопрос армянского народа, у него своя трагедия, своя память, это уже вопрос России», — добавил политолог.