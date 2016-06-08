Вашингтон, 8 июня, 2016, 05:12 — ИА Регнум. На праймериз в США в «супервторник», когда голосования проходят в шести штатах, лидируют Хиллари Клинтон (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия), сообщают телеканалы Fox News и NBC.

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По результатам предварительных подсчетов в штате Нью-Джерси (обработан 1% бюллетеней), Трамп набрал 80% голосов избирателей. За Клинтон проголосовали 59% избирателей, ее соперник по партии сенатор Берни Сандерс набрал 41% голосов.

Избирательные участки в этом штате, который дает 142 голосов делегатов от демократов и 51 — от республиканцев, уже закрылись.

В штате Нью-Мехико Клинтон также лидирует — она набрала 63% голосов против 37% у Сандерса по итогам обработки 4% бюллетеней.

Напомним, на первичных выборах в «супервторник» 7 июня проголосуют шесть штатов: Калифорния, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Дакота и Южная Дакота.